Júlio César recebe aval de Lula para disputar Senado no Piauí

Encontro entre o deputado federal Júlio César (PSD-PI) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu na terça-feira (16/12)

O cenário político para as eleições de 2026 ganhou novos contornos nesta terça-feira (16/12), após reunião entre o deputado federal Júlio César (PSD-PI) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. O encontro consolidou o alinhamento entre as lideranças e foi interpretado como um gesto claro de apoio ao projeto do parlamentar piauiense de disputar uma vaga no Senado.

Deputado mais votado do Piauí nas últimas eleições, Júlio César vem se consolidando como um dos principais quadros da base governista no estado. A audiência com o presidente reforça sua projeção no cenário nacional e integra a estratégia de construção de uma chapa majoritária unificada, com sintonia entre os governos federal e estadual.

O movimento também conta com respaldo da direção nacional do PSD. O presidente da legenda, Gilberto Kassab, já assegurou apoio à reeleição do governador Rafael Fonteles (PT), fortalecendo a aliança entre PSD e PT no Piauí e garantindo estabilidade política ao campo governista para a disputa de 2026.

Durante a conversa com Lula, Júlio César reafirmou compromisso com a reeleição do presidente e do governador Rafael Fonteles. O deputado defendeu a manutenção de uma base ampla e coesa, alinhada em torno de uma agenda voltada ao desenvolvimento regional, à atração de investimentos e ao fortalecimento de estados e municípios.

Para o parlamentar, o encontro vai além de um gesto eleitoral. Segundo aliados, trata-se da continuidade de um projeto político compartilhado, com foco no crescimento do Piauí e na consolidação de políticas públicas capazes de gerar impacto direto na vida da população.