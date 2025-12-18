Lula afirma que quer Haddad como candidato em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que espera ter o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato nas eleições de 2026, quando pretende buscar a reeleição para um novo mandato no Palácio do Planalto.
“Haddad tem maturidade e biografia para decidir o que quer fazer. Se você me perguntar se eu gostaria que ele fosse candidato, eu gostaria. O que eu não sei, preciso perguntar a ele. É impossível imaginar uma pessoa da envergadura de Haddad deixar o Ministério da Fazenda e voltar para casa”, afirmou Lula, durante conversa com jornalistas em evento realizado no Palácio do Planalto.
Na ocasião, estiveram presentes os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Marina Silva (Meio Ambiente). Ao mencionar o titular da Fazenda, Lula direcionou o olhar a Haddad.
O presidente disse ainda que, no início do ano que vem, pretende reunir ministros para saber quem vai continuar no cargo ou quem deve sair da função para disputar eleições.
"Eu sei que tem uma enxurrada de ministros que vai sair, eu acho que pelo menos 18 devem sair. Eu acho que devem sair, não vou impedir ninguém de sair, vou apenas torcer", contou Lula.