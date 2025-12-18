Lula descarta privatizar Correios e diz que estatais não devem dar prejuízo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou nesta quinta-feira (18/12) qualquer possibilidade de privatização dos Correios e Telégrafos e afirmou que, enquanto estiver no cargo, a estatal permanecerá sob controle público. Em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula disse ainda que empresas estatais não devem operar com prejuízo.



“Nós não podemos ter uma empresa pública, por mais importante que ela seja, dando prejuízo. Eu sempre digo que uma empresa pública não precisa ser a rainha do lucro, mas ela não pode ser a rainha do prejuízo. Ela tem que se equilibrar”, ponderou o presidente.

Questionamentos acerca do futuro dos Correios e Telégrafos foram feitos ao presidente em meio ao fato de a empresa ter apresentado prejuízo nos últimos balanços.



Segundo o presidente, os prejuízos da estatal decorreram do que chamou de má gestão da empresa. “Deficit permanente é sinal de gestão equivocada”, definiu Lula, que disse ter expectativa de que a nova gestão apresente soluções para a reversão do prejuízo.

“Vamos mudar os cargos que tiverem de ser mudados e indicar pessoas competentes para gerir os Correios”, afirmou. Além das mudanças de cargos, cogitada pelo presidente, a estatal deve calcular a quantidade de agências físicas dos Correios ao longo do país.



A nova gestão dos Correios, comandada pelo presidente Fabiano Silva dos Santos, aprovou, no mês passado, um plano de reestruturação da empresa que envolve, entre outras ações, mudanças no modelo de negócios e redução de custos. Além disso, a nova gestão dos Correios busca um empréstimo de R$ 20 bilhões para tentar conter a crise.