Moraes prorroga perícia da PF sobre Alzheimer do general Heleno

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes atendeu a pedido da Polícia Federal (PF) e prorrogou o prazo para a conclusão da perícia médica do general Augusto Heleno, solicitada para avaliar um possível quadro de Alzheimer.

Investigado pelo STF por tentativa de golpe de Estado, Heleno teria a avaliação encerrada nesta quarta-feira (17/12), mas, com a decisão, o prazo foi estendido para depois do Natal, até sexta-feira (26).

De acordo com a solicitação da PF, a perícia havia sido realizada no dia 12 de dezembro, mas não teria conclusões concretas até o limite estipulado pelo relator do julgamento do episódio do 8 de janeiro, porque a defesa do general teria enviado novos documentos para a análise.

“Informo que, embora o prazo originalmente estabelecido encerre-se na presente data (17/12/2025), o Perito Médico responsável indicou a necessidade de maior tempo para a análise detida de novos documentos e quesitos apresentados pela Defesa na véspera da diligência. Em razão da complexidade dos novos elementos juntados aos autos, solicito formalmente a Vossa Excelência a dilação do prazo para a entrega do Laudo Pericial definitivo até o dia 26 de dezembro de 2025”, escreveu a Polícia Federal.

A vistoria médica foi determinada por Alexandre de Moraes com o intuito de verificar o diagnóstico de Alzheimer e de outras doenças, afirmadas pelos advogados de Heleno. O resultado da perícia deve influenciar em uma possibilidade de cumprimento de pena em regime domiciliar, prática já aprovada, no caso do militar, diante idade e condição de saúde dele, pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro foi condenado a 21 anos por envolvimento em tentativa de golpe de Estado e cumpre pena no Comando Militar do Planalto (CMP), desde o fim de novembro deste ano.

