Congresso aprecia projeto que destina R$ 3,3 bilhões à Petrobras

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLP) 11/2025, que autoriza a destinação de R$ 3,3 bilhões do Orçamento da União de 2026 à Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO), foi incluído na lista de prioridades da sessão conjunta do Congresso Nacional desta sexta-feira (19/12), por determinação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AL).

Segundo o texto, os recursos serão utilizados para reforçar as dotações orçamentárias da empresa, com foco principalmente nas áreas de administração geral e tecnologia da informação.

A medida prevê, entre outros pontos, investimentos associados a uma possível mudança de sede da companhia, o que demandaria a aquisição de novos bens e equipamentos, como ativos de informática e outros itens considerados essenciais para a operação da estatal.

A proposta também ressalta que a destinação dos recursos não terá impacto sobre a meta fiscal do governo federal, uma vez que as empresas que integram o Grupo Petrobras não são contabilizadas no cálculo do resultado primário.