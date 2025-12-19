InícioCidades DF
Acolhimento à população em situação de rua ocorre neste fim de semana

Abordagem do GDF ocorre no Plano Piloto, passando por 12 pontos no sábado (20/12) e domingo (21/12)

Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da DF Legal - (crédito: Agência Brasília)
O Governo do Distrito Federal (GDF) fará a oferta de acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 12 endereços distintos no Plano Piloto. A ação está prevista para ter início às 9h deste sábado (20/12). Coordenada pela Casa Civil, a ação envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

A DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Sedes. No decorrer de toda a semana, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.  

Veja abaixo os pontos de ação neste sábado (20) e domingo (21/12):

  • Subsolo da Torre de TV
  • Proximidades da 5ª DP
  • CLN 311, ao lado da Drogasil e em frente à concessionária Plaza Motors;
  • 611 Norte
  • Entre o Eixo L e o Eixão na altura da SQN 213/214
  • Parque Olhos D'água — 213 Norte
  • Final do Calçadão da Asa Norte (Parque Deck Norte), beira do Lago
  • 601 Norte
  • L2 na altura da 602 Norte, abaixo do Serpro
  • SQN 314
  • SQN 416
  • Asa Norte, da quadra 708 à 716

 

