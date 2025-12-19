Acolhimento à população em situação de rua ocorre neste fim de semana

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará a oferta de acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 12 endereços distintos no Plano Piloto. A ação está prevista para ter início às 9h deste sábado (20/12). Coordenada pela Casa Civil, a ação envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.
A DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.
As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Sedes. No decorrer de toda a semana, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.
Veja abaixo os pontos de ação neste sábado (20) e domingo (21/12):
- Subsolo da Torre de TV
- Proximidades da 5ª DP
- CLN 311, ao lado da Drogasil e em frente à concessionária Plaza Motors;
- 611 Norte
- Entre o Eixo L e o Eixão na altura da SQN 213/214
- Parque Olhos D'água — 213 Norte
- Final do Calçadão da Asa Norte (Parque Deck Norte), beira do Lago
- 601 Norte
- L2 na altura da 602 Norte, abaixo do Serpro
- SQN 314
- SQN 416
- Asa Norte, da quadra 708 à 716
