Genial/Quaest: 49% dos brasileiros acreditam que Flávio vai manter candidatura

Pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 14 de dezembro - (crédito: Jefferson Rudy/Agencia Senado)

A Pesquisa Genial/Quaest divulgada neste domingo (21/12) revela que quase metade dos brasileiros acredita que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) manterá sua candidatura à Presidência da República até o fim.

Segundo levantamento, 49% dos entrevistados avaliam que o parlamentar seguirá na disputa de 2026, enquanto 38% consideram que o lançamento da candidatura tem como objetivo principal negociar espaço político. Outros 13% não souberam ou preferiram não responder.

Ao todo, 2.004 pessoas com 16 anos ou mais foram ouvidas, entre 11 e 14 de dezembro, em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O estudo integra a 20º rodada da Genial/Quaest e tem como objetivo a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL).

Flávio Bolsonaro anunciou a pré-candidatura em 5 de dezembro, após declarar que foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para representá-lo na corrida presidencial de 2026.

A Genial/Quaest utilizou metologia presencial, com estrevistas face a face realizadas em domicílio.