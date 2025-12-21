InícioPolítica
ACORDO UE

Mercosul: acordo comercial sai até 12 de janeiro

Documento enviado por Ursula von der Leyen e António Costa reconhece papel do Brasil e reforça intenção de concluir negociação nos próximos 20 dias

Lula na cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu. Líderes dizem que vão formalizar o acordo em janeiro - (crédito: Evaristo Sá/AFP)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não escondeu a frustração por não comandar a cerimônia de assinatura do acordo de livre-comércio com a União Europeia, ontem, na Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, em Foz do Iguaçu (PR). Por outro lado, o petista se mostrou mais otimista com a possibilidade de superação do impasse criado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Na semana passada, em Bruxelas, ela pediu à Comissão Europeia (braço-executivo da União Europeia) mais tempo para negociar com o agronegócio da Itália novas salvaguardas de proteção à produção interna, para enfrentar a competição com produtos sul-americanos.

Ao comentar a conversa que teve, por telefone, com Meloni, Lula disse que a primeira-ministra estará pronta para assinar o acordo em janeiro. "Se ela estiver pronta para assinar (o acordo) e faltar só a França, segundo (a presidente da Comissão Europeia) Ursula van der Leyen e (o presidente do Conselho Europeu) Antônio Costa, não haverá possibilidade de a França, sozinha, não permitir o acordo. Será firmado, espero, no primeiro mês da presidência do Paraguai", declarou o presidente brasileiro.

No comunicado conjunto que marcou o fim da cúpula de Foz do Iguaçu, os presidentes usaram o verbo "desapontar" para qualificar a frustração com o adiamento do acordo, mas demonstraram confiança de que os europeus vão superar suas divergências internas e confirmar a formalização da zona de livre-comércio em janeiro.

"Os presidentes expressaram desapontamento com a não assinatura do Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia, como previsto para a ocasião, por falta de consenso político nas instâncias comunitárias europeias. Salientaram que o texto do acordo é resultado de um equilíbrio cuidadosamente alcançado após 26 anos de negociações e que sua assinatura daria uma sinalização positiva ao mundo na atual conjuntura internacional, fortalecendo a integração entre os dois blocos", diz a nota oficial do encontro.

O bloco, porém, manifestou "confiança de que a União Europeia finalizará os trâmites internos que lhe permitam assinar o acordo, para que a presidência pro tempore de turno e os Estados Partes possam eventualmente fixar uma possível data para a assinatura". Fontes diplomáticas em Genebra informaram que a Comissão Europeia pretende assinar o tratado de livre-comércio com o bloco sul-americano em 12 de janeiro.

Diante do impasse, o presidente Lula disse que o Mercosul vai continuar prospectando novos mercados e acordos de comércio. "Diversificar parcerias é chave para a resiliência de economia", disse, em seu discurso. O Mercosul conduz mais de 10 negociações com outros países e blocos, que podem ser fechados ao longo do período da presidência paraguaia.

"Eu espero que tenhamos seis meses de uma boa colheita, de bons frutos e de bons acordos internacionais. O mundo está ávido a fazer acordo com o Mercosul. E nós, certamente, vamos conseguir, neste período, fazer os acordos que não foram possíveis realizar na minha presidência", declarou Lula.

"Noivo no altar"

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, que assume o leme do Mercosul pelos próximos seis meses, também lamentou o recuo dos europeus. "Estávamos como o noivo esperando a noiva no altar", disse Peña ao falar para os demais presidentes. "Perdemos uma oportunidade", complementou.

Em carta ao presidente do Brasil, os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, reafirmaram o compromisso do bloco com a assinatura do acordo, em janeiro. "Gostaríamos de transmitir o nosso firme compromisso de proceder à assinatura do Acordo de Parceria UE-Mercosul e do Acordo Comercial Provisório no início de janeiro", diz um trecho da mensagem.

 

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 21/12/2025 06:45
