Zema faz vídeo com IA: "Não é só governar, tem que cantar"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou nesta segunda-feira (22/12) um vídeo produzido com uso de inteligência artificial em que aparece como cantor, em uma peça descontraída que aborda a cultura, os costumes e os cenários do estado. A peça foi divulgada nas redes sociais do governador mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vice-governador Mateus Simões (PSD) faz uma participação especial na gravação, surgindo como baterista da “banda” de Zema, também em versão criada por IA. No vídeo, Zema surge interpretando uma música com versos que fazem referência aos estereótipos de Minas Gerais, além das diferenças regionais e do clima do estado. Em um dos trechos, o governador afirma que “Minas Gerais é tudo de bão” e que “não é só governar não, tem que cantar e dançar também”.

“Vocês regaça daí, que eu regaço daqui. Beagá é mais grande que Araxá [cidade natal do governador]. Começou a chuvarada é agua sem parar. [...]. A temperatura cai e fica aquele friozinho. Com esse friozinho meu pé fica geladinho”, diz trecho da música. “Minas gerais é tudo de bão. Não é só governar não, tem que cantar e dançar também”, conclui.

As imagens, todas geradas por inteligência artificial, mostram Zema em diferentes cenários. Ele aparece inicialmente cantando em um bar, tocando teclado, depois sob chuva em meio a uma floresta e, posteriormente, conduzindo um trator em uma plantação. O vídeo também traz o governador no metrô de Belo Horizonte.