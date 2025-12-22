Senador de Minas propõe boicote às sandálias Havaianas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) propôs um boicote à marca de chinelos Havaiana por causa de um comercial estrelado por Fernanda Torres sob o argumento de que a marca está fazendo propaganda subliminar contra a eleição de políticos de direita. Nele, a atriz propõe aos brasileiros que não comecem “2026 com o pé direito”.
“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende… depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, afirma a atriz na peça publicitária que está sendo veiculada nas redes sociais.
Segundo ele, a referência ao pé direito e uma “metáfora” contra as eleições de representantes da direita. “As Havaianas vão falar que foi só uma propaganda, mas a gente sabe o recado que a Havaianas quis deixar aqui, até porque o ano que vem é um ano eleitoral. E o país está extremamente polarizado. E quem que ela contrata para poder fazer essa propaganda? Uma atriz que é declaradamente contra a direita”, afirma o senador em um vídeo postado em suas redes sociais.
Segundo ele, quem “é de direita já sabe o que fazer com as Havaianas o ano que vem”. “Até porque quem lacra não lucra”, afirma o senador.