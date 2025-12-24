Tarcísio se afasta do governo de SP por 17 dias para férias nos EUA

Tarcísio deu a largada, nesta terça-feira, para o início da operação do Piscinão Jaboticabal - (crédito: Paulo Guereta/Governo do Estado SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai se afastar do cargo por 17 dias para passar férias com a família nos Estados Unidos (EUA). Durante o período, a administração estadual ficará sob a responsabilidade do vice-governador Felício Ramuth (PSD).

O afastamento foi oficializado no Diário Oficial do Estado por meio de ofício enviado na segunda-feira (22/12), por Tarcísio ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL-SP).

Segundo a publicação, Tarcísio de Freitas se afastará de 26 de dezembro a 11 de janeiro de 2026, em "viagem para tratar de assunto de interesse particular".

Tarcísio deve reassumir o governo em 12 de janeiro, quando inicia o último ano do mandato.

Ele é citado como possível nome para a disputa à Presidência da República, mas tem reiterado que o plano é buscar a reeleição em São Paulo para concluir os projetos iniciados na primeira gestão, principalmente após a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto.