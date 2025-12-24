Virginia aposta em tradição natalina para engravidar de Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia chamou atenção ao surgir com um vestido verde durante a celebração antecipada de Natal ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A influenciadora decidiu comemorar o feriado nesta terça-feira (23), já que, na data oficial, passará o Natal com Vini Jr, enquanto Zé Felipe ficará responsável pelas crianças.

A escolha do look não passou despercebida e reacendeu uma curiosa superstição entre fãs e internautas.

Nos últimos anos, diversas famosas que optaram por roupas verdes nas festas natalinas acabaram engravidando no ano seguinte.

Entre os nomes citados nessa “coincidência” estão Viih Tube, Jade Migalhães, Ary Mirelle, Tata Estaniecki e a própria Virginia, o que fez com que a cor ganhasse fama de símbolo entre futuras mamães.

Com isso, o visual escolhido por Virginia foi interpretado por muitos como um possível indício de que um novo bebê poderia estar a caminho em 2025.

Nas redes sociais, seguidores rapidamente comentaram o assunto e levantaram teorias sobre uma possível nova gravidez.

No X, antigo Twitter, uma usuária escreveu: "A Virgínia meteu um vestido verde… meu Deus, bem que podia vir um baby Jr ano que vem, né?".

Outra internauta também comentou: "A Virginia usando verde no Natal da família dela... ela não é boba e nem inocente".

Já uma terceira foi ainda mais direta ao afirmar: "Virginia está de verde na festa de Natal... vai engravidar do Vini Jr!".