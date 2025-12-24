Lula nomeia nova ouvidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque Emerenciano para o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A nomeação foi oficializada por meio de ato publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24/12).

Renata Emerenciano assume a função com mandato de três anos e passa a ocupar a vaga aberta com o encerramento do período de atuação de Renato Medeiros de Andrade, que estava à frente da Ouvidoria da agência.

A Ouvidoria da ANA é responsável por receber, examinar e encaminhar manifestações de cidadãos, usuários e instituições, além de atuar como canal de diálogo entre a sociedade e a agência reguladora. O órgão também tem papel estratégico no fortalecimento da transparência e no aprimoramento dos serviços relacionados à gestão dos recursos hídricos e ao saneamento básico no país.