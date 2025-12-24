InícioPolítica
GOVERNO

Lula nomeia nova ouvidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

A nomeação foi oficializada por meio de ato publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24/12)

Sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em Brasília - (crédito: Reprodução/ANA)
Sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em Brasília - (crédito: Reprodução/ANA)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque Emerenciano para o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A nomeação foi oficializada por meio de ato publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Renata Emerenciano assume a função com mandato de três anos e passa a ocupar a vaga aberta com o encerramento do período de atuação de Renato Medeiros de Andrade, que estava à frente da Ouvidoria da agência.

A Ouvidoria da ANA é responsável por receber, examinar e encaminhar manifestações de cidadãos, usuários e instituições, além de atuar como canal de diálogo entre a sociedade e a agência reguladora. O órgão também tem papel estratégico no fortalecimento da transparência e no aprimoramento dos serviços relacionados à gestão dos recursos hídricos e ao saneamento básico no país.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 24/12/2025 09:46
SIGA
x