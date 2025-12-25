InícioPolítica
Família Bolsonaro

Na véspera de Natal, Michelle Bolsonaro relata visita da filha a Jair Bolsonaro e agradece apoio

Em mensagem nas redes sociais, ex-primeira-dama diz que Laura esteve com o pai, destaca emoção no encontro e afirma confiar em Deus no momento delicado


Segundo Michelle, é preciso "confiar na justiça de Deus" - (crédito: Reprodução/X)

Na noite desta quarta-feira de véspera de Natal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou mensagem nas redes sociais relatando que a filha, Laura, já visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, pai e filha ficaram abraçados, conversaram e se emocionaram durante o encontro. “Lala já visitou o papai; ficaram abraçados e conversaram bastante, mesmo entre soluços”, escreveu.

Michelle afirmou que retornaria para casa com a filha para finalizar a ceia natalina da família, mas que voltaria mais tarde para permanecer ao lado do marido. A ex-primeira-dama também agradeceu pelas manifestações de apoio recebidas. “Sou grata a Deus e a cada um de vocês pelas orações e manifestações de carinho”, registrou.

Encerrando a publicação, Michelle reforçou o tom de fé e confiança justamente no período simbólico das celebrações natalinas. “Deus está no controle de todas as coisas. Nele confiamos”, destacou. A postagem teve grande repercussão entre apoiadores e aliados políticos do ex-presidente, que enviaram mensagens de solidariedade e votos de recuperação.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 25/12/2025 00:15
