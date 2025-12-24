PM apreende armas, munições e drogas após perseguição em Ceilândia

Uma ação realizada pela Polícia Militar (PMDF), nesta quarta-feira (24/12), resultou na apreensão de armas de fogo, munições, drogas e dinheiro na região central de Ceilândia. A ocorrência teve início após uma denúncia anônima indicar que um indivíduo estaria transportando armas em um veículo na QNM 5.

Ao localizar o automóvel, equipes da Polícia Militar deram ordem de parada, que foi ignorada pelo condutor. Houve perseguição, e o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé. Durante a fuga, o homem foi flagrado por populares portando uma arma na cintura. Antes de ser alcançado na QNM 1, ele arremessou uma pistola calibre 9 mm sobre o telhado de uma residência. A arma, municiada com 17 projéteis, foi recuperada, e o suspeito acabou detido.

Veja o momento da perseguição:

Os policiais também realizaram buscas no imóvel alugado pelo detido, também localizado na QNM 5, com autorização dos proprietários. No quarto utilizado pelo suspeito, foram encontradas outras armas de fogo, munições, entorpecentes e dinheiro em espécie. Ao todo, foram apreendidas uma carabina calibre 9 mm, uma pistola do mesmo calibre e um revólver calibre .38, além de 170 munições de diferentes calibres. Também foram localizados cerca de 500 gramas de cocaína, R$ 6.325 em dinheiro e o veículo utilizado pelo suspeito.

O homem foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado por porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e desobediência.