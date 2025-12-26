Bolsonaro confirma pré-candidatura de Flávio para "resgatar" o Brasil

O senador Flávio Bolsonaro leu a carta na frente do hospital antes da cirurgia do pai - (crédito: RS/Fotos Públicas)

O ex-presidente Jair Bolsonaro — submetido, nesta quinta-feira, a cirurgia para tratar uma hérnia — reafirmou a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à Presidência da República em 2026. Em carta escrita de próprio punho e lida pelo parlamentar, o ex-chefe do Executivo disse que entrega "o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho para a missão de resgatar o nosso Brasil".

Flávio apresentou a carta na frente do hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado. Ele disse que ela foi escrita na última terça-feira, quando o ex-presidente ainda estava na Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre a sentença de 27 anos de prisão, imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Ao justificar a indicação, Bolsonaro afirma que enfrentou "duras batalhas" e que estaria pagando "um preço alto com a saúde e com a família" por defender o que considera ser o melhor para o país. "Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026", escreveu.

Segundo ele, a candidatura do filho busca preservar a representação daqueles que confiaram em seu projeto político, em referência ao eleitorado que o apoiou nas disputas anteriores. Ele frisou que a escolha por Flávio é uma decisão "consciente, legítima e amparada".

"Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro", escreveu.

Aos jornalistas, Flávio disse agradecer a confiança do pai e ressaltou que ele, os irmãos e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estão todos "imbuídos, em primeiro lugar, pela saúde dele (Bolsonaro), e depois, para dar continuidade a esse projeto de resgate do nosso Brasil".

A divulgação da carta ocorre em um contexto de restrições impostas pela Justiça. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o uso de celulares está proibido no quarto onde Bolsonaro está internado, o que impede manifestações diretas do ex-presidente por meio de redes sociais ou gravações em vídeo.

"Traições"

Na noite de quarta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro postou um vídeo em suas redes sociais no qual pregou esperança e resistência ante "tempos tenebrosos" no Brasil.

"O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso país e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixe abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas", enfatizou.