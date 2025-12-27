Ex-diretor da PRF chega a Brasília após prisão por tentativa de fuga

A chegada ocorreu de forma discreta e com rápida movimentação das equipes de segurança - (crédito: Keity Naiany/CB/D.A Press)

Preso após uma tentativa de fuga no Paraguai, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques desembarcou na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, no início da tarde deste sábado (27/12). Ele foi transferido de Foz do Iguaçu (PR) para a capital federal sob escolta policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Silvinei deixou Foz do Iguaçu por volta das 10h20, em uma aeronave da Polícia Federal. O voo teve duração aproximada de 2 horas e 52 minutos e pousou em Brasília em frente ao hangar da PF. A chegada ocorreu de forma discreta e com rápida movimentação das equipes de segurança.

Assim que os motores da aeronave foram desligados, seis agentes da Polícia Federal se aproximaram do avião. O ex-diretor-geral da PRF desceu da aeronave e caminhou diretamente para o interior do hangar, sem falar com a imprensa. Em seguida, foi colocado em uma viatura oficial e levado para as dependências da PF na capital.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva de Silvinei Vasques após ele romper a tornozeleira eletrônica e tentar fugir do país.

A Polícia Federal informou que, na madrugada de quinta-feira (25/12), a tornozeleira eletrônica utilizada por ele ficou sem sinal de GPS e GPRS, possivelmente em razão do término da bateria.

Diante da falha no monitoramento, equipes policiais realizaram diligências no endereço residencial de Silvinei, em São José (SC), mas não o encontraram no local e não localizaram o veículo inicialmente cadastrado no nome dele. Ele foi preso no aeroporto de Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular