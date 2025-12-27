PF cumpre mandado de prisão domiciliar contra ex-assessor de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã deste sábado (27/12), um mandado de prisão domiciliar contra Filipe Martins, ex-assessor internacional do então presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada pelo advogado de Martins, Jeffrey Chiquini. Segundo ele, a decisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
????A PF ACABOU DE SAIR DA CASA DO FILIPE MARTINS: Perseguição sem fim! pic.twitter.com/7F9OF0sf7C— Jeffrey Chiquini (@JeffreyChiquini) December 27, 2025
Chiquini classificou a medida como “absurda” e disse que a decisão viola princípios constitucionais e regras básicas do processo penal. Segundo ele, a pena não pode ultrapassar a pessoa do acusado e não há fundamento legal para restringir direitos de Filipe Martins, como a limitação de visitas. A defesa informou que irá recorrer da decisão.
A prisão domiciliar de Martins foi determinada um dia depois da prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, no Paraguai. Vasques foi detido enquanto tentava fugir para El Salvador usando documentos falsos. A coincidência de datas foi destacada pela defesa de Martins, que questiona a relação entre os dois casos e afirma que não há fatos concretos que justifiquem a imposição de prisão domiciliar ao ex-assessor.
Martins foi condenado pela Primeira Turma do STF a 21 anos de prisão por integrar o chamado Núcleo 2 da trama golpista. De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Martins atuou como um dos responsáveis pela elaboração da minuta do golpe de Estado produzida no final do governo Bolsonaro.
Em nota, a Polícia Federal afirmou que cumpre, na manhã deste sábado (27/12), dez mandados de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, as ordens judiciais fazem parte das Ações Penais nº 2693/DF, 2694/DF e 2696/DF
- Leia também: Carla Zambelli foi agredida por detentas mais de uma vez em prisão na Itália, diz senador
Os mandadatos estão sendo executadas em em oito estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins), além do Distrito Federal. A corporação ainda afirmou que o Exército Brasileiro corrobora em algumas diligências.
Além da prisão domiciliar, os investigados estão sujeitos a medidas cautelares como a proibição de uso de redes sociais, a restrição de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas. A PF informou que essas medidas visam garantir o cumprimento da lei e a segurança das investigações.