Ex-PRF Silvinei será transferido para Brasília após tentativa de fuga

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques já está sob custódia da Polícia Federal (PF). Ele foi preso na sexta-feira (26/12), no aeroporto de Paraguai, ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso.

Por volta das 20h, Silvinei foi levado pela polícia paraguaia para a fronteira com o Brasil e entregue a policiais federais na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Ciudad del Leste. Ele deve ser transferido para Brasília nas próximas horas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva de Silvinei Vasques após ele romper a tornozeleira eletrônica e tentar fugir do país.

A Polícia Federal informou que, na madrugada de quinta-feira (25/12), a tornozeleira eletrônica utilizada por ele ficou sem sinal de GPS e GPRS, possivelmente em razão do término da bateria.

Diante da falha no monitoramento, equipes policiais realizaram diligências no endereço residencial de Silvinei, em São José (SC), mas não o encontraram no local e não localizaram o veículo inicialmente cadastrado no nome dele.

Segundo Moraes, as diligências da PF indicam que Silvinei deixou o imóvel na noite anterior, levando pertences pessoais e um animal de estimação, e passou a utilizar veículo alugado, o que reforça os "indícios de evasão do distrito da culpa e de tentativa de se furtar à aplicação da lei penal".

Há 10 dias, Silvinei foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por golpe de Estado e outros crimes relacionados aos atos antidemocráticos.

Com informações da Agência Brasil*