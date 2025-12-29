Bolsonaro inicia novo procedimento para conter crises de soluço

Bolsonaro apresentou nova crise de soluços e teve elevação da pressão arterial na noite do último sábado (27/12), segundo boletim médico. - (crédito: Redes sociais/Flávio Bolsonaro)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi encaminhado ao centro cirúrgico na tarde desta segunda-feira (29/12), no Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de um novo procedimento anestésico com o objetivo de controlar crises persistentes de soluço. A informação foi confirmada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha o marido desde o início da internação.

Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que Bolsonaro passaria pelo segundo bloqueio anestésico do nervo frênico e pediu apoio em forma de orações. Segundo ela, o procedimento ocorre com acompanhamento de toda a equipe médica responsável pelo caso.

No sábado, a equipe médica já havia realizado um primeiro bloqueio anestésico do nervo frênico no lado direito. Após período de observação, foi indicada a repetição do procedimento, desta vez no lado esquerdo, como parte do protocolo médico para interromper os estímulos responsáveis pelos espasmos involuntários do diafragma.

Bolsonaro está internado desde a véspera de Natal, quando deu entrada no hospital para acompanhamento pós-operatório. No dia 25 de dezembro, ele foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral.

Durante o período de recuperação, passou a apresentar episódios prolongados de soluço, quadro que levou os médicos a adotarem medidas adicionais para tentar estabilizar sua condição clínica. Até o momento, não há previsão de alta.