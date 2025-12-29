InícioPolítica
BOLSONARO

Bolsonaro inicia novo procedimento para conter crises de soluço

Ex-presidente foi levado ao centro cirúrgico no DF Star; Michelle pediu orações

Bolsonaro apresentou nova crise de soluços e teve elevação da pressão arterial na noite do último sábado (27/12), segundo boletim médico. - (crédito: Redes sociais/Flávio Bolsonaro)
Bolsonaro apresentou nova crise de soluços e teve elevação da pressão arterial na noite do último sábado (27/12), segundo boletim médico. - (crédito: Redes sociais/Flávio Bolsonaro)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi encaminhado ao centro cirúrgico na tarde desta segunda-feira (29/12), no Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de um novo procedimento anestésico com o objetivo de controlar crises persistentes de soluço. A informação foi confirmada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha o marido desde o início da internação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que Bolsonaro passaria pelo segundo bloqueio anestésico do nervo frênico e pediu apoio em forma de orações. Segundo ela, o procedimento ocorre com acompanhamento de toda a equipe médica responsável pelo caso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No sábado, a equipe médica já havia realizado um primeiro bloqueio anestésico do nervo frênico no lado direito. Após período de observação, foi indicada a repetição do procedimento, desta vez no lado esquerdo, como parte do protocolo médico para interromper os estímulos responsáveis pelos espasmos involuntários do diafragma.

Bolsonaro está internado desde a véspera de Natal, quando deu entrada no hospital para acompanhamento pós-operatório. No dia 25 de dezembro, ele foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral.

Durante o período de recuperação, passou a apresentar episódios prolongados de soluço, quadro que levou os médicos a adotarem medidas adicionais para tentar estabilizar sua condição clínica. Até o momento, não há previsão de alta.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 29/12/2025 15:00
SIGA
x