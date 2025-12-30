Investigados do Banco Master depõem presencialmente no STF

A condução dos depoimentos ficará a cargo da Polícia Federal. Caso surjam contradições relevantes entre as versões apresentadas, a corporação poderá realizar uma acareação imediatamente após as oitivas. - (crédito: Divulgação)

Os principais alvos da investigação que apura suspeitas de fraudes bilionárias no Banco Master prestarão depoimento presencialmente no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (30/12). As oitivas estão marcadas para as 14h e ocorrerão na sala de audiências dentro da Corte.

Inicialmente havia sido disponibilizada a possibilidade de participação por videoconferência, mas o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, que já está em Brasília, e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, optaram por comparecer pessoalmente ao tribunal.

A condução dos depoimentos ficará a cargo da Polícia Federal. Caso surjam contradições relevantes entre as versões apresentadas, a corporação poderá realizar uma acareação imediatamente após as oitivas.

Tanto os depoimentos quanto uma eventual acareação ocorrerá sem a presença de jornalistas. O inquérito tramita sob rigoroso sigilo no STF, imposto pelo relator Dias Toffoli, em razão da sensibilidade das informações e da possibilidade de envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função.

A investigação foi remetida ao Supremo no fim de novembro, após a Polícia Federal identificar indícios de que pessoas com foro privilegiado poderiam ter participação nos fatos apurados. A apuração se concentra em supostas irregularidades financeiras de grande porte no processo que culminou na liquidação do Banco Master.

Meses após o avanço das investigações, Daniel Vorcaro chegou a ser preso temporariamente e, em seguida, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira, apontando indícios de fraudes estimadas em até R$ 12 bilhões.







