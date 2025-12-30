Lula e Janja vão passar o ano novo em base naval do Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja da Silva, irão passar a virada do ano na base naval da Restinga de Marambaia, localizada entre os municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba e Itaguaí. O casal chegou ao Estado carioca na última sexta-feira (26/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A base, por se tratar de um centro de treinamento da Marinha, oferece acesso restrito e proteção das Forças Armadas. O espaço já foi utilizado pelo ex-presidente Michel Temer como local de lazer e descanso, no mesmo período.

Não é a primeira vez que Lula comemora o Réveillon na ilha fluminense. Em 2023, ele e Janja também celebraram a virada do ano em Restinga de Marambaia. No último ano, porém, o casal passou a virada do ano em Brasília, pois o presidente se recuperava de pontos na cabeça, após uma queda no Palácio da Alvorada.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Raquel Lelles