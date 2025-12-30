Caso Master: convocados pela Justiça chegam ao Supremo para depor à PF

Decisão de colher depoimentos de Vorcaro, Aílton e Paulo Henrique substituiu a decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que havia previsto uma acareação entre os três, na tarde desta terça - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Os três convocados a depor à Polícia Federal (PF) sobre fraudes no Banco Master chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta terça-feira (30/12). Os depoimentos serão realizados na sala de audiências, dentro das instalações da Corte.

Primeiro a chegar ao STF, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entrou pela garagem do Supremo, na manhã desta terça. Já os outros convocados para o depoimento junto à PF hoje, Aílton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, chegaram ao Supremo, no início da tarde, também pela garagem.

Audiência com a PF

Tomada na noite de ontem (29/12), a decisão de colher depoimentos de Vorcaro, Aílton e Paulo Henrique substituiu a decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, que havia previsto uma acareação entre os três, na tarde desta terça.

Na acareação, os convocados ficariam frente a frente para expor suas versões sobre a fraude no Banco Master. Classificado como "prematuro" pela Procuradoria-Geral da República (PGR), esse método judicial geralmente é usado após todas as partes serem ouvidas inicialmente.

A primeira colheita de depoimentos dos três convocados sobre o Banco Master só vai ocorrer justamente nesta terça, pela Polícia Federal, que será responsável por decidir se, após os depoimentos, haverá ou não a acareação.