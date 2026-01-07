Lula indica Otto Lobo como presidente da Comissão de Valores Mobiliários

Otto Lobo passará por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado - (crédito: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quarta-feira (7/1) Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A decisão consta em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Otto Lobo já ocupava, de forma interina, a presidência da CVM, desde a renúncia de João Pedro Nascimento, em julho do ano passado, por motivos pessoais. Otto passou a presidir o órgão de forma interina por ser o diretor mais antigo em exercício. Seu mandato como diretor acabou no dia 31 de dezembro.

Leia também: Chefe de gabinete de Ibaneis e governo do DF se tornam réus na CVM

A CVM é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda responsável por desenvolver, regulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, ou seja, onde se negociam ativos como ações, debêntures e cotas de fundos de investimentos.

Leia também: CVM apura oito denúncias contra a Petrobras e pede explicações

Otto terá que ser aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado antes de assumir o cargo de forma definitiva. Ele tem o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Lula também indicou Igor Muniz para o cargo de diretor da CVM, na vaga deixada pelo fim do mandato de Daniel Walter Maeda Bernardo.