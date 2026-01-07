InícioEconomia
Lula indica Otto Lobo como presidente da Comissão de Valores Mobiliários

Lobo ocupa o cargo de forma interina, por ser o diretor mais antigo da instituição. Com mandato terminado em 31 de dezembro, voltará à presidência da CVM se aprovado pelo Senado Federal

Otto Lobo passará por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado - (crédito: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quarta-feira (7/1) Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A decisão consta em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). 

Otto Lobo já ocupava, de forma interina, a presidência da CVM, desde a renúncia de João Pedro Nascimento, em julho do ano passado, por motivos pessoais. Otto passou a presidir o órgão de forma interina por ser o diretor mais antigo em exercício. Seu mandato como diretor acabou no dia 31 de dezembro.

A CVM é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda responsável por desenvolver, regulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, ou seja, onde se negociam ativos como ações, debêntures e cotas de fundos de investimentos.

Otto terá que ser aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado antes de assumir o cargo de forma definitiva. Ele tem o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Lula também indicou Igor Muniz para o cargo de diretor da CVM, na vaga deixada pelo fim do mandato de Daniel Walter Maeda Bernardo.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Victor Correia
postado em 07/01/2026 16:35 / atualizado em 07/01/2026 16:36
