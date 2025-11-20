Chefe de gabinete de Ibaneis e governo do DF se tornam réus na CVM

Investigações apontam que o Banco Master vendeu R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB - (crédito: Ed Alves/CB)

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornou réus o governo do Distrito Federal e a chefe de gabinete do governador Ibaneis Rocha, Juliana Monici, em processo envolvendo o Banco de Brasília (BRB). Ambos já receberam citação.

Juliana responde ao processo na qualidade de integrante do Conselho Fiscal do Conselho Fiscal do banco, e do Governo do Distrito Federal, na qualidade de acionista da Companhia. Os detalhes sobre o caso não são públicos.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo, nesta terça-feira (18), em meio à investigação da Polícia Federal e do Ministério Público sobre a gestão do Banco Master.

De acordo com a investigação, o BRB teria transferido R$ 12,2 bilhões ao Master entre janeiro e maio, motivando uma ordem judicial que permitiu o bloqueio de bens nesse valor. Em outro momento, o BRB transferiu R$ 16,7 bi ao Master. Nesta terça, o Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central.

Ao Correio Braziliense, o governador Ibaneis Rocha disse que encaminhou à Procuradoria do Distrito Federal um pedido de parecer sobre a decisão da CVM. "Diante da informação que a decisão contraria a jurisprudência dos tribunais, devo me reunir com a procuradoria na segunda feira", afirmou o governador.