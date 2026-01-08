8/1: Lula promove ato pela democracia para marcar três anos da data

Ato no Palácio do Planalto marca três anos do 8 de janeiro - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, começou a receber, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8/1), movimentos sociais, militantes e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Via N1. No Palácio do Planalto, logo mais, o líder petista promove cerimônia que marca os três anos dos ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Acompanhe ao vivo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ato ocorre no Palácio do Planalto e tem como um de seus principais desdobramentos a expectativa da formalização do veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas, proposta que poderia beneficiar condenados pelos ataques e pela tentativa de golpe de estado.

A programação oficial do evento tinha início oficial marcado para as 10h, no Salão Nobre do Planalto, mas está atrasada. Será uma cerimônia restrita a autoridades dos Três Poderes e convidados. Já a mobilização na capital federal, do lado de fora, é organizada pelo PT Nacional, pelo diretório do partido no Distrito Federal e pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Após o encerramento do evento, que será acompanhado por um telão pelos apoiadores, a previsão é que o presidente desça a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar os presentes, em um gesto simbólico que encerra o ato dedicado à memória dos ataques e à reafirmação do compromisso com a democracia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html