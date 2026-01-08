"Zelo e dignidade", diz Lewandowski em carta de demissão a Lula

Lewandowski entregou ao presidente Lula sua carta de demissão pouco antes de cerimônia que marcou os três anos dos ataques de 8 de janeiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, formalizou nesta quinta-feira (8/1) o pedido para deixar o governo federal. Em sua carta de demissão, agradeceu a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse ter exercido cargo com “zelo e dignidade”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O documento entregue ao presidente foi divulgado nesta tarde pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Lewandowski estará fora da pasta a partir de amanhã (9).

Leia também: Lewandowski se reúne com Lula e define saída do governo

“Tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e de meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos”, escreveu Lewandowski.

“Agradecendo o permanente estímulo e apoio com que fui honrado ao longo desses quase dois anos à frente da pasta, aproveito o ensejo para reiterar minha manifestação de elevado apreço e distinta consideração”, acrescentou ainda.

Leia também: Lewandowski sinaliza saída do governo e Lula fica sob pressão por reforma ministerial

Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024, após a indicação do então ministro da Justiça, Flávio Dino, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda não há um substituto para o ministro. Lula estuda desmembrar o ministério em dois: Justiça e Segurança Pública.

Veja a carta de demissão na íntegra:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Sirvo-me do presente para, respeitosamente, apresentar o meu pedido de exoneração do

cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, por razões de caráter pessoal e familiar, a partir de 9 de janeiro de 2026.

2. Tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e de meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos.

3. Ressalto que tive o privilégio de continuar servindo ao País - depois de aposentar-me como Ministro do Supremo Tribunal Federal - sob a inspiradora liderança de Vossa Excelência, sempre comprometida com o progresso e o bem-estar de todos os brasileiros.

4. Agradecendo o permanente estímulo e apoio com que fui honrado ao longo desses quase dois anos à frente da Pasta, aproveito o ensejo para reiterar minha manifestação de elevado apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,

Ricardo Lewandowski

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública