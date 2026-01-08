InícioPolítica
Saída do governo

"Zelo e dignidade", diz Lewandowski em carta de demissão a Lula

Ministro da Justiça agradeceu a confiança do presidente, e disse que exigiu de si mesmo e de sua equipe "o melhor desempenho possível" em sua gestão. Ele estará fora da pasta a partir de amanhã (9/1)

Lewandowski entregou ao presidente Lula sua carta de demissão pouco antes de cerimônia que marcou os três anos dos ataques de 8 de janeiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Lewandowski entregou ao presidente Lula sua carta de demissão pouco antes de cerimônia que marcou os três anos dos ataques de 8 de janeiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, formalizou nesta quinta-feira (8/1) o pedido para deixar o governo federal. Em sua carta de demissão, agradeceu a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse ter exercido cargo com “zelo e dignidade”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O documento entregue ao presidente foi divulgado nesta tarde pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Lewandowski estará fora da pasta a partir de amanhã (9). 

“Tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e de meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos”, escreveu Lewandowski.

“Agradecendo o permanente estímulo e apoio com que fui honrado ao longo desses quase dois anos à frente da pasta, aproveito o ensejo para reiterar minha manifestação de elevado apreço e distinta consideração”, acrescentou ainda.

Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024, após a indicação do então ministro da Justiça, Flávio Dino, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda não há um substituto para o ministro. Lula estuda desmembrar o ministério em dois: Justiça e Segurança Pública.

Veja a carta de demissão na íntegra:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Sirvo-me do presente para, respeitosamente, apresentar o meu pedido de exoneração do

cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, por razões de caráter pessoal e familiar, a partir de 9 de janeiro de 2026.

2. Tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e de meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos.

3. Ressalto que tive o privilégio de continuar servindo ao País - depois de aposentar-me como Ministro do Supremo Tribunal Federal - sob a inspiradora liderança de Vossa Excelência, sempre comprometida com o progresso e o bem-estar de todos os brasileiros.

4. Agradecendo o permanente estímulo e apoio com que fui honrado ao longo desses quase dois anos à frente da Pasta, aproveito o ensejo para reiterar minha manifestação de elevado apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,

Ricardo Lewandowski

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 08/01/2026 16:13 / atualizado em 08/01/2026 16:15
SIGA
x