Presidente do Iphan celebra veto de Lula a PL da Dosimetria: "Simbólico"

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, celebrou o veto do chefe do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, ao projeto de lei (PL) da Dosimetria — que pode reduzir penas de condenados pelos atos golpistas.

"Um dos crimes cometidos no 8 de janeiro de 2023 foi o de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O veto do presidente Lula é simbólico, é uma reafirmação de que esses crimes não podem ser minimizados", afirmou Grass.

Durante os atos golpistas realizados três anos atrás, manifestantes depredaram o interior de prédios que representam os Três Poderes: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). Essas ações de vandalismo abrangeram obras artísticas e peças históricas brasileiras.

Desafios

Na avaliação de Grass, os episódios do 8 de janeiro servem como aprendizado à democracia brasileira para coibir ações semelhantes nos próximos anos.

"Daqui em diante, seguimos com o compromisso da preservação do nosso patrimônio cultural e de promoção da educação patrimonial, conectando as atuais e futuras gerações à cultura do nosso país, para que não cometam os mesmos erros que aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023 cometeram”, destacou o presidente do Iphan.