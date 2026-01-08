InícioPolítica
Relações Exteriores

Lula e Petro conversam por telefone sobre situação na Venezuela

Em ligação, ambos demonstraram preocupação com o ataque dos Estados Unidos na América Latina, e apontaram "precedente extremamente perigoso" com a ação que capturou Maduro

Lula e Petro defenderam que a situação na Venezuela deve ser resolvida de forma pacífica, e celebraram a libertação de presos venezuelanos e estrangeiros anunciada pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta quinta-feira (8/1) com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e os bombardeios a Caracas. Na ligação, os dois disseram ter “grande preocupação” com a interferência no continente, e apontaram que a ação americana viola o direito internacional, formando precedente “extremamente perigoso”.

“Os dois mandatários manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano, em violação ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à soberania da Venezuela”, disse o Planalto em nota sobre a ligação. 

“E destacaram que tais ações constituem um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança regionais e para a ordem internacional”, emendou.

O ataque dos Estados Unidos a Caracas no dia 3 de janeiro, com bombardeios e a captura do ditador Nicolás Maduro, gerou preocupação e temor com novos ataques na América do Sul. Em coletiva de imprensa, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que os EUA vão administrar a Venezuela, e se apropriar de parte do petróleo produzido pelo país.

Trump também ameaçou Petro. O republicano acusa o colombiano, sem provas, de produzir drogas e enviá-las ao território americano. Sugeriu ainda que a Colômbia pode ser alvo de operações militares, assim como a Venezuela. Após as ameaças, Petro e Trump conversaram, nesta quarta-feira (7/1), por telefone.

Libertação de presos

Já no telefonema de hoje, Lula e Petro concordaram que a situação na Venezuela deve ser resolvida “exclusivamente por meios pacíficos” e com respeito à vontade da população venezuelana. Também celebraram o anúncio feito hoje pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela sobre a libertação de presos venezuelanos e estrangeiros.

Lula também confirmou o envio de 40 toneladas de insumos à Venezuela para repor medicamentos de diálise destruídos durante os bombardeios de 3 de janeiro.

“Brasil e Colômbia reafirmaram sua intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade na Venezuela, país com o qual compartilham extensas fronteiras. Recordaram, nesse contexto, os importantes contingentes de migrantes venezuelanos que têm acolhido nos últimos anos”, finaliza a nota do Planalto.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 08/01/2026 19:02
