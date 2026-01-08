Carlos Bolsonaro visita o pai: "Está a cada dia pior"

Emocionado, Jair Bolsonaro chora em evento militar no Rio de Janeiro, em novembro de 2021 - (crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Carlos Bolsonaro (PL) visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mais uma vez nesta quinta-feira (8/1) e relatou que ele está “a cada dia pior”.

O capitão reformado passou por exames na quarta-feira (7) após sofrer uma queda e bater a cabeça na cela em que está preso, na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF), para onde já retornou. Carlos chamou o local de “uma sala insalubre e molhada”.

O filho ‘02’ afirmou que Bolsonaro está “soluçando, agora tomando antidepressivos e utilizando aparelhos para apneia do sono, sem exercícios primordiais, com traumatismo craniano leve e sem acompanhamento ideal para evitar a piora de seu estado clínico, psicológico e físico”.

‘A cada dia pior’

Carlos comprou um novo rádio para o pai, “pois o anterior não funcionava direito”. Segundo ele, a cela “não tem nem uma pequena TV com capacidade para assistir um canal de YouTube e acompanhar notícias e outras informações”.

“Meu pai está cada dia pior; percebo isso só de olhar em seus olhos, e fico com o peito cada vez mais apertado, se é que isso ainda é possível, ao ver no que isso está se transformando, a cada dia, para uma das pessoas que mais amo neste mundo”, escreveu.

O “02” encerrou a mensagem pedindo a Deus que o pai siga vivo e “brevemente” deixe a cela da PF.

