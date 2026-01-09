InícioPolítica
Lula celebra acordo Mercosul-UE: "Dia histórico para o multilateralismo"

Em postagem nas redes, o líder petista destacou a importância do acordo comercial, e celebrou a aprovação pela maioria dos países europeus. Texto pode ser assinado na próxima semana

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Presidente da ComissÃ£o Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta sexta-feira (9/1) a aprovação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE) pela maioria dos países europeus, mais um passo em direção à assinatura do tratado.

Segundo o líder petista, a medida foi “uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração  entre os países e blocos”. A expectativa é que o texto seja assinado na próxima semana, no Paraguai.

“Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Ele destacou que o tratado inclui 718 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 22,4 trilhões. O acordo foi aprovado pela maioria dos 27 países que compõem a União Europeia, mas ainda precisa da ratificação do Parlamento Europeu.

“Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos”, disse ainda o chefe do Executivo. 

Adiamento

A assinatura do tratado chegou a ser marcada para 20 de dezembro, quando ocorreu a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, em Foz do Iguaçu, mas resistências por parte especialmente da França atrasaram a decisão. Lula chegou a afirmar, publicamente, que o Brasil desistiria do acordo caso ele não fosse ratificado na ocasião.

“O texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos”, disse ainda.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
09/01/2026 15:26
