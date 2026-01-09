União Europeia aprova acordo com Mercosul

Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, sess..o Plen..ria da C..pula de Presidentes e Chefes de Delega....o dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados. Belmond Hotel Cataratas, Foz do Igua..u - PR...Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR )

Uma maioria qualificada de países da União Europeia aprovou, nesta sexta-feira (9/1) o acordo de livre-comércio com o Mercosul. A votação aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, com a presença de representantes dos 27 Estados-membros do bloco.

Com esse sinal verde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá viajar a Assunção para assinar na segunda-feira (12/1) o acordo comercial que vinculará o bloco a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

Mesmo com a votação na Bélgica e as negociações no Paraguai, o acordo ainda precisa passar por aprovação no Parlamento Europeu. A casa deve se manifestar nas próximas semanas.

O tratado histórico entre os dois blocos econômicos se arrasta há mais de 25 anos com resistência de países do lado europeu, que teme o impacto da concorrência com a chegada dos produtos sul-americanos, sobretudo no setor agropecuário. Um dos maiores opositores do acordo é a França, que já se manifestou publicamente contra a negociação.

Na quinta-feira (8/1), o presidente Emmanuel Macron anunciou o voto contrário. “Embora a diversificação comercial seja necessária, o ganho econômico do acordo UE-Mercosul será limitado para o crescimento francês e europeu”, escreveu. “Isso não justifica expor setores agrícolas sensíveis que são essenciais para a nossa soberania alimentar”. Embora o líder da França tenha uma relação próxima com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a discordância em relação ao tratado é um ponto sensível entre os governantes e já foi motivo de críticas feitas pelo brasileiro ao francês.

Do lado europeu favorável ao acordo, Espanha e Alemanha acreditam que o acordo amplia as oportunidades comerciais para o bloco. Isso acontece em meio à maior concorrência devido ao avanço das importações chinesas e às sanções com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O tratado UE-Mercosul prevê a criação da maior zona de livre comércio do mundo, com a eliminação de tarifas de mais de 90% no comércio bilateral.