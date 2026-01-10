Justiça nega pedido de Vorcaro para levar a Carbono Oculto ao STF

Vorcaro foi preso pela PF quando tentava embarcar a pretexto de fechar a aquisição do Master pelo grupo Fictor - (crédito: Divulgação)

A Justiça de São Paulo negou o pedido do dono do banco Master, Daniel Vorcaro, de levar partes da Operação Carbono Oculto e Quasar para o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o portal Uol, a primeira instância entendeu que não há vínculo da operação deflagrada no fim de agosto de 2025 pela Polícia Federal com a investigação que segue sob sigilo na Suprema Corte sobre a compra do banco Master pelo BRB.

As operações que apuram crimes de lavagem de dinheiro envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC), fintechs e o setor de combustível tramitam na Justiça estadual paulista e Justiça Federal de São Paulo respectivamente.

Segundo o portal, os juízes da primeira instância seguiram a decisão do Ministério Público de que as operações da Polícia Federal têm como foco outros alvos e não há suspeitas contra o banqueiro. Além disso, não há investigados ou menções de pessoas com foro privilegiado até o momento. A decisão foi assinada em 19 de dezembro de 2025.

De acordo com a apuração de Mateus Coutinho, Vorcaro citou a decisão do ministro do STF Dias Toffoli de concentrar a investigação da Operação Compliance Zero e eventuais casos conexos na Suprema Corte. A defesa argumentou que se houvesse investigação sobre o banqueiro, ela deveria subir para o STF.

"Não assiste razão à defesa ao sustentar que a decisão proferida pelo Exmo. Min. Dias Toffoli na Reclamação nº 88.121, estender-se-ia à Operação Quasar, porquanto seus efeitos se restringem à investigação em favor da qual foi compartilhada a Informação de Polícia Judiciária supramencionada, cabendo a reavaliação de competência àquele Juízo", decidiu o juiz federal substituto Paulo Cesar Duran, da 7ª Vara Federal em São Paulo.

Na vara estadual, o juiz Sandro Nogueira Leite seguiu o entendimento. "Ao menos por agora, não há notícia de conexão do peticionário e Banco Master com a investigação, logo, desnecessária a comunicação pretendida", afirmou.