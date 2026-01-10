Secretários estaduais reforçam criação do Ministério da Segurança Pública

Eixo Capital. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) institui oficialmente, por meio de uma portaria publicada ontem, a cerimônia de hasteamento e arriamento da Bandeira Nacional no âmbito da pasta - (crédito: Ricardo Medeiros/MJSP)

O Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) publicou uma nota neste sábado (10/01), reiterando o pedido pela criação do Ministério da Segurança Pública. O conselho também agradeceu o trabalho e esforço que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandoski teve durante seu tempo à frente da pasta.

Na nota, o Consesp relembra a carta aberta em que foi solicitada a separação da pasta da Segurança Pública da pasta da Justiça e defende que com a exoneração de Lewandowski, esse seria o momento ideal para o ato. "O momento revela-se oportuno e estratégico para a criação do Ministério da Segurança Pública, não apenas pela conveniência do período de transição, mas sobretudo porque a segurança pública deve ser tratada como elemento estabilizador, tendo como fundamentos o diálogo e a capacidade de articulação permanente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios", destaca.

O conselho também pede que o futuro ministro e secretários da pasta sejam nomes com experiência na área de segurança pública. "É fundamental que sua condução esteja a cargo de gestores com experiência na área de segurança pública, com conhecimento da realidade e capacidade de compreender as características que emolduram a complexidade e os desafios inerentes à formulação e à condução da política de segurança pública no país", defende.



O Consesp colocou à disposição membros do próprio conselho e relembrou que dos profissionais das corporações de segurança pública brasileiras, e também se colocou à disposição do governo federal durante o processo de separação dos ministérios. "Dentre os vários nomes cogitados para a função, alguns agregam experiência e qualidades para a condução das atuais pautas legislativas e a construção de um projeto nacional com base na cooperação e no diálogo institucional, como o Secretário de Segurança Chico Lucas, do estado do Piauí, e o diretor geral da Polícia Federal, Andrei Passos", cita

