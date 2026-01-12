RenovaBR abre inscrições de capacitação para eleições 2026

A escola de formação política ReonvaBR abriu um processo seletivo para os interessados em participar de um curso de capacitação voltado para as eleições de 2026. O objetivo é alcançar postulantes aos cargos que serão escolhidos no final do ano por meio da votação popular. O prazo para a inscrição vai até o dia 22 de fevereiro e as aulas ocorrem entre os meses de março e junho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“O ano de eleições gerais é um momento essencial para as decisões futuras do país. As eleições de 2026 exigem lideranças preparadas, éticas e conectadas com os desafios reais da sociedade brasileira, capazes de olhar com dedicação para a segurança, combate à corrupção, economia, saúde, educação e meio ambiente”, destaca o diretor executivo do RenovaBR, Rodrigo Cobra.
Para o diretor, a renovação política depende de líderes qualificados, capazes de executar um bom projeto político, e com proximidade da sociedade civil. “A formação do RenovaBR oferece o preparo técnico e apoio educacional que este momento exige, fortalecendo lideranças que buscam transformar a política brasileira”, acrescenta.
O CEO da Quaest, Felipe Nunes, ministrará uma aula sobre o eleitorado como objeto de estudo para campanhas e políticas públicas. Temas como segurança pública, combate à corrupção e meio ambiente devem ser os principais destaques do curso.
Saiba Mais
- Política Congresso domina até 80% do orçamento livre de ministérios no governo Lula
- Política Mário Frias: "Bolsonaro foi o único que se preocupou com verdadeiros artistas"
- Política Ministra anuncia investimento de R$ 280 milhões para enfrentar a violência de gênero
- Política Governo exonera diretor do Dnit suspeito de envolvimento na fraude do INSS