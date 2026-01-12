RenovaBR abre inscrições de capacitação para eleições 2026

Temas como segurança pública, combate à corrupção e meio ambiente devem ser os principais destaques do curso. - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

A escola de formação política ReonvaBR abriu um processo seletivo para os interessados em participar de um curso de capacitação voltado para as eleições de 2026. O objetivo é alcançar postulantes aos cargos que serão escolhidos no final do ano por meio da votação popular. O prazo para a inscrição vai até o dia 22 de fevereiro e as aulas ocorrem entre os meses de março e junho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O ano de eleições gerais é um momento essencial para as decisões futuras do país. As eleições de 2026 exigem lideranças preparadas, éticas e conectadas com os desafios reais da sociedade brasileira, capazes de olhar com dedicação para a segurança, combate à corrupção, economia, saúde, educação e meio ambiente”, destaca o diretor executivo do RenovaBR, Rodrigo Cobra.

Leia também: Polarização deve dominar eleição de 2026 e reduzir espaço para 3ª via

Para o diretor, a renovação política depende de líderes qualificados, capazes de executar um bom projeto político, e com proximidade da sociedade civil. “A formação do RenovaBR oferece o preparo técnico e apoio educacional que este momento exige, fortalecendo lideranças que buscam transformar a política brasileira”, acrescenta.

O CEO da Quaest, Felipe Nunes, ministrará uma aula sobre o eleitorado como objeto de estudo para campanhas e políticas públicas. Temas como segurança pública, combate à corrupção e meio ambiente devem ser os principais destaques do curso.

