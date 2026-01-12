InícioPolítica
Eleições 2026

RenovaBR abre inscrições de capacitação para eleições 2026

Prazo para tentar uma vaga na escola de formação política se encerra no dia 22 de fevereiro

Temas como segurança pública, combate à corrupção e meio ambiente devem ser os principais destaques do curso. - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)
Temas como segurança pública, combate à corrupção e meio ambiente devem ser os principais destaques do curso. - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

A escola de formação política ReonvaBR abriu um processo seletivo para os interessados em participar de um curso de capacitação voltado para as eleições de 2026. O objetivo é alcançar postulantes aos cargos que serão escolhidos no final do ano por meio da votação popular. O prazo para a inscrição vai até o dia 22 de fevereiro e as aulas ocorrem entre os meses de março e junho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“O ano de eleições gerais é um momento essencial para as decisões futuras do país. As eleições de 2026 exigem lideranças preparadas, éticas e conectadas com os desafios reais da sociedade brasileira, capazes de olhar com dedicação para a segurança, combate à corrupção, economia, saúde, educação e meio ambiente”, destaca o diretor executivo do RenovaBR, Rodrigo Cobra.

Para o diretor, a renovação política depende de líderes qualificados, capazes de executar um bom projeto político, e com proximidade da sociedade civil. “A formação do RenovaBR oferece o preparo técnico e apoio educacional que este momento exige, fortalecendo lideranças que buscam transformar a política brasileira”, acrescenta.

O CEO da Quaest, Felipe Nunes, ministrará uma aula sobre o eleitorado como objeto de estudo para campanhas e políticas públicas. Temas como segurança pública, combate à corrupção e meio ambiente devem ser os principais destaques do curso.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 12/01/2026 22:44
SIGA
x