InícioPolítica
Funcionalismo

Lula sanciona pagamento de retroativos da covid-19 a servidores

Pagamento dos recursos será decidido por cada ente federativo, caso haja espaço no orçamento. Lei vale para benefícios congelados entre 28 de maio de 2020 e 31 de de dezembro de 2021

Petista sancionou a lei na data-limite, sem vetos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Petista sancionou a lei na data-limite, sem vetos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (13/1) lei que permite o pagamento a servidores públicos de benefícios que foram congelados durante a pandemia da covid-19. A sanção ocorreu sem vetos, e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A medida vale para União, estados e municípios, e engloba anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que foram congelados entre os dias 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, em meio à pandemia da covid-19.

A decisão sobre o pagamento ou não dos recursos caberá a cada ente federativo, caso haja espaço no orçamento.

Ano eleitoral

O projeto foi apresentado ao Congresso Nacional ainda em 2020, primeiro ano da pandemia, e aprovado no ano passado. Houve resistência no Parlamento, porém. O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), por exemplo, argumentou que as eleições deste ano podem pressionar os entes federados a fazerem os pagamentos mesmo sem espaço orçamentário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 13/01/2026 11:10 / atualizado em 13/01/2026 11:12
SIGA
x