Flávio diz que Eduardo articulou encontros nos EUA para projetá-lo como presidenciável

A declaração foi feita a jornalistas na saída da Superintendência da PF, em Brasília, após visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (13/1) que foi levado pelo irmão, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, a reuniões consideradas “estratégicas” durante sua recente passagem pelos Estados Unidos. A declaração foi feita a jornalistas na saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Flávio, os encontros tiveram como objetivo principal apresentá-lo a interlocutores estrangeiros como um possível pré-candidato à Presidência da República em 2026. “O Eduardo fez também algumas reuniões, muito mais para me apresentar como um pré-candidato à Presidência do Brasil. Foram boas as conversas, sem entrar em detalhes”, disse o senador.

O parlamentar negou, porém, que tenha buscado uma audiência com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. De acordo com ele, houve uma interpretação equivocada da imprensa. “Seria uma honra encontrar com ele, mas não pedi. A imprensa ficou repercutindo que ele teria negado se encontrar comigo”, afirmou.

No fim de dezembro, Flávio já havia declarado à agência Reuters que pretende construir uma rede de apoio internacional como parte da estratégia para viabilizar sua candidatura. Na ocasião, mencionou planos de viajar por países da América Latina, como Argentina e Chile, além de Israel, nações do Oriente Médio e da Europa.

O senador afirmou ainda que o irmão tem papel central nesse processo de articulação externa. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde março do ano passado e, segundo Flávio, utiliza os contatos que construiu ao longo de quase uma década para abrir portas políticas fora do Brasil.

A movimentação ocorre em meio às especulações sobre o cenário eleitoral de 2026 e às investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Ao falar com a imprensa, Flávio evitou comentar desdobramentos judiciais, mas reforçou que as conversas no exterior teriam caráter político e estratégico para o futuro do grupo.