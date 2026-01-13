Lula e premiê português celebram acordo Mercosul-UE: "Defesa do multilateralismo"

Líderes "concordaram em trabalhar conjuntamente, de forma rápida e eficiente, para a implementação do acordo", disse o Planalto sobre a ligação - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta terça-feira (13/1) por telefone com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Ambos comemoraram a aprovação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE), e manifestaram satisfação com a assinatura prevista para este sábado (17).

“O primeiro-ministro cumprimentou o presidente Lula por seu empenho em prol da conclusão do acordo”, disse o Planalto em nota sobre o telefonema. O tratado foi aprovado na semana passada pela maioria qualificada dos países europeus. Porém, ainda será votado pelo Parlamento Europeu.

“Ambos coincidiram que a decisão dos dois blocos é um gesto muito importante de defesa do multilateralismo e do livre comércio, com grande dimensão política e estratégica neste momento histórico”, disse o Executivo.

“Concordaram em trabalhar conjuntamente, de forma rápida e eficiente, para a implementação do acordo a fim de que as populações possam ver resultados concretos da parceria firmada”, acrescentou.

Situação na Venezuela

A conversa tratou ainda sobre a situação na Venezuela, após a operação militar que capturou o presidente Nicolás Maduro, em Caracas. De acordo com o Planalto, ambos também “coincidiram ser fundamental evitar um cenário de instabilidade na América do Sul”.