InícioPolítica
Comércio Exterior

Lula e premiê português celebram acordo Mercosul-UE: "Defesa do multilateralismo"

O chefe do Executivo brasileiro e o primeiro-ministro Luís Montenegro destacaram que o tratado tem grande dimensão política e histórica

Líderes
Líderes "concordaram em trabalhar conjuntamente, de forma rápida e eficiente, para a implementação do acordo", disse o Planalto sobre a ligação - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta terça-feira (13/1) por telefone com o primeiro-ministro de Portugal,  Luís Montenegro. Ambos comemoraram a aprovação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE), e manifestaram satisfação com a assinatura prevista para este sábado (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O primeiro-ministro cumprimentou o presidente Lula por seu empenho em prol da conclusão do acordo”, disse o Planalto em nota sobre o telefonema. O tratado foi aprovado na semana passada pela maioria qualificada dos países europeus. Porém, ainda será votado pelo Parlamento Europeu.

“Ambos coincidiram que a decisão dos dois blocos é um gesto muito importante de defesa do multilateralismo e do livre comércio, com grande dimensão política e estratégica neste momento histórico”, disse o Executivo. 

“Concordaram em trabalhar conjuntamente, de forma rápida e eficiente, para a implementação do acordo a fim de que as populações possam ver resultados concretos da parceria firmada”, acrescentou.

Situação na Venezuela

A conversa tratou ainda sobre a situação na Venezuela, após a operação militar que capturou o presidente Nicolás Maduro, em Caracas. De acordo com o Planalto, ambos também “coincidiram ser fundamental evitar um cenário de instabilidade na América do Sul”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 13/01/2026 16:36 / atualizado em 13/01/2026 16:41
SIGA
x