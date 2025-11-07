COP30: Lula recebe premiê de Portugal, Luís Montenegro, para reunião bilateral

Montenegro convidou Lula para visita a Portugal no ano que vem, em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (7/11) o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, para uma reunião bilateral às margens da Cúpula de Líderes da COP30, em Belém.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No encontro, o petista agradeceu o investimento português de US$ 1 milhão para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na siga em inglês), lançado ontem (6) pelo Brasil. Já Montenegro reforçou o apoio de Portugal ao acordo entre Mercosul e União Europeia, e convidou Lula a visitar o país no ano que vem.

"Lula agradeceu o anúncio de contribuição no valor de um milhão de dólares por parte de Portugal ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). O primeiro-ministro Montenegro elogiou a iniciativa e comprometeu-se a divulgá-la. Ambos discutiram, ademais, o fortalecimento da parceria em matéria de combate a incêndios florestais, problema que também afeta Portugal", disse o Planalto, em nota.

"O primeiro-ministro Montenegro reafirmou o apoio português à conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia. Ao agradecer o respaldo, Lula destacou o caráter estratégico do acordo para as duas regiões e transmitiu sua expectativa de firmá-lo em dezembro", acrescentou o Executivo.

O governo Lula espera assinar o acordo em dezembro, durante a Cúpula do Mercosul, ainda durante a presidência brasileira do bloco.

Aproximação e imigração

Na agenda bilateral, Montenegro afirmou que Portugal tem interesse em aumentar a cooperação entre as indústrias de defesa dos dois país, após decisão de países europeus de aumentarem o investimento no setor. A decisão é influenciada pelo cenário de tensão no continente, especialmente com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Leia também: Fundo de Florestas: Alemanha frustra Brasil ao não anunciar valor de investimento no TFFF

Fundo de Florestas: Alemanha frustra Brasil ao não anunciar valor de investimento no TFFF Ambos comentaram também as mudanças na imigração portuguesa e como isso afetará os brasileiros que vivem no país. A nova lei endureceu as regras para entrada em Portugal.

"Ao recordar a celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, o primeiro-ministro português convidou o presidente Lula a realizar visita ao país em abril de 2026", finalizou o comunicado do Planalto.