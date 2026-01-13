InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro quebra o silêncio sobre Zema ser o vice na chapa

Após negativa do governador de Minas, o senador comentou a possível aliança na saída da PF em Brasília: "Ele tem um projeto dele". Confira os detalhes

Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, Flávio, para representá-lo nas eleições presidenciais de 2026 - (crédito: Evaristo Sa / AFP)
Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, Flávio, para representá-lo nas eleições presidenciais de 2026 - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

Após o governador Romeu Zema (Novo) negar que vai entrar como vice na chapa do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre a especulação.

Nesta terça-feira (13/1), Flávio visitou o pai, preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília por coordenar uma tentativa de golpe de Estado. Na saída, atendeu a imprensa e foi questionado sobre uma possível união com Zema, também pré-candidato à presidência da República.

Zema como vice?

“É óbvio que o Zema é um quadro que considero bastante, um governador também muito bem avaliado. Agora, ele tem um projeto dele. Não pedi para ser meu vice, nem ele se ofereceu”, respondeu.

Ele despistou e adiou a decisão sobre quem será o segundo nome da chapa: “Ainda há alguns degraus a serem vencidos até decisões mais definitivas”.

“Estamos a vários meses das eleições. Vice é a última coisa que a gente resolve em uma campanha. As conversas estão acontecendo, mas estratégia política não se anuncia. Sei fazer articulação, e, no momento certo, as coisas virão a público”, afirmou.

Flávio ainda pregou uma união da direita, priorizando derrotar o presidente Lula (PT) no pleito deste ano. “Todo mundo sabe que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT, e todos estamos nessa mesma página.”

Zema responde sobre Flávio

O governador mineiro já tinha respondido sobre a especulação nessa segunda-feira (12/1), após o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, o apontar como “melhor vice” para Flávio.

“Eu sou pré-candidato à presidência, como já foi anunciado no ano passado, e continuo com a pré-candidatura até o final”, reforçou Zema, durante agenda em Minas Gerais.

Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 13/01/2026 17:47
