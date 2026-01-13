Félix Mendonça se diz surpreso com ação da PF: "Estranhamento"

Segundo o parlamentar, a diligência repete uma apuração já realizada em junho de 2025, quando a PF investigou o mesmo conjunto de fatos. - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Alvo de uma nova fase da Operação Overclean, deflagrada nesta terça-feira (13/1), o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) afirmou, em nota à imprensa, ter recebido “com surpresa” a ação da Polícia Federal que voltou a apurar supostas irregularidades na destinação de emendas parlamentares. A operação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o bloqueio de valores ligados aos investigados.



Segundo o parlamentar, a diligência repete uma apuração já realizada em junho de 2025, quando a PF investigou o mesmo conjunto de fatos. “Passados mais de seis meses, sem que tenha sido encontrado qualquer elemento contra o deputado, a nova diligência causa estranhamento, especialmente diante da inexistência de fatos novos que justifiquem a medida”, diz o texto.

A atual fase da Overclean mira suspeitas de desvios de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, com indícios de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. Félix Mendonça é apontado pelos investigadores como um dos principais alvos desta etapa, que contou com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal.

Na nota, o deputado ressalta que tem colaborado “integralmente com as investigações”, inclusive por intermédio de seus advogados, José Eduardo Rangel de Alckmin e Sebastian Borges de Albuquerque Mello. Ele afirma manter “confiança na Justiça” e reforça que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

Apesar disso, Mendonça faz críticas à condução temporal do caso. “O parlamentar lamenta, entretanto, a morosidade de investigações dessa natureza, que comprometem reputações e causam prejuízos políticos, especialmente em ano eleitoral”, afirma o comunicado. Segundo ele, a expectativa é de que a apuração seja conduzida “de forma célere e responsável”.

O deputado também rebate, de forma direta, as suspeitas levantadas pela investigação. “O deputado reitera que jamais negociou a execução de emendas parlamentares, nunca indicou empresas e não exerce qualquer função de ordenador de despesas”, diz a nota. De acordo com Mendonça, sua atuação sempre se limitou à apresentação de emendas com o objetivo de garantir recursos federais aos municípios que representa na Bahia.

Em seu quarto mandato na Câmara, Félix Mendonça Júnior sustenta que sua trajetória parlamentar é marcada pela “legalidade, transparência e respeito absoluto às instituições”. Ao final, afirma seguir “à inteira disposição da Justiça”, confiante de que, com o avanço das investigações, “sua inocência será plenamente confirmada”.