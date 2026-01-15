InícioPolítica
Ministério da Segurança não está descartado, diz Gleisi

Ministra afirmou que Lula cogita dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública caso o Congresso aprove a PEC da Segurança ainda no primeiro semestre

Gleisi afirmou que a criação da nova pasta pode ocorrer ainda neste ano - (crédito: Brito Junior/SRI-PR)
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta quinta-feira (15/1) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não descartou criar o Ministério da Segurança Pública ainda neste ano, apesar da nomeação de Wellington Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

De acordo com Gleisi, a divisão da pasta depende da aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança pelo Congresso Nacional, que será uma das prioridades da base governista.

“O presidente Lula tem falado que, uma vez aprovada a PEC, e a gente também podendo, junto com o Congresso, acertar as fontes de financiamento de um programa de segurança pública nacional, ele vai criar um ministério”, disse Gleisi em entrevista à CNN.

“Isso tudo depende do tempo. Se o Congresso deixar para aprovar no segundo semestre, fica muito difícil (criar a nova pasta). Não está descartado”, acrescentou.

Gleisi destacou que o Executivo esperava aprovar a PEC ainda no ano passado, antes mesmo do Projeto de Lei (PL) Antifacção. Também fez críticas às alterações feitas por parlamentares na PEC, e disse que o governo está em contato com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e lideranças parlamentares para negociar uma versão mais próxima à matéria original enviada pelo Planalto.

A PEC aumenta as competências das forças federais no combate ao crime organizado, mas ainda sofre resistência no Parlamento e entre governadores da oposição, que temem perda de autonomia  no combate ao crime em seus estados.

Caso Master

Gleisi foi questionada ainda, durante a entrevista, sobre os impactos do escândalo do Banco Master para o governo federal. Acusado de fraude bilionária, o banco de Daniel Vorcaro é o pivô de uma crise institucional envolvendo questionamentos à atuação de órgãos como o Banco Central (BC), o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a ministra, o caso não foi discutido no Planalto. “Nunca discutimos sobre isso. Eu acho que o papel do governo, e é isso que o presidente tem conduzido, é de investigar esse processo. Envolva quem envolver, têm que responder se tiverem dado causa a uma situação dessas”, disse.

Gleisi comentou ainda que não acredita que o caso terá impacto na campanha eleitoral. Já sobre uma possível abertura de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o escândalo, afirmou que não cabe ao Executivo comentar sobre uma decisão do Parlamento.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 15/01/2026 16:26 / atualizado em 15/01/2026 16:27
