Gleisi diz que veto reafirma punição aos atos golpistas

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou ao Correio que o ato realizado nesta quinta-feira (8), no Palácio do Planalto, tem papel central na preservação da memória democrática e no enfrentamento às tentativas de relativizar os ataques de 8 de janeiro de 2023. A declaração foi dada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar o veto ao projeto que alterava a dosimetria das penas.
Para ela, o processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal representa um marco na história política do país. “Isso é um fato histórico no país. É a primeira vez que uma tentativa de golpe é julgada e condenada”, disse. Na avaliação da ministra, o cumprimento das penas tem caráter pedagógico. “Essas penas que foram dadas têm que ser cumpridas, isso é pedagógico”, reforçou.
Gleisi destacou ainda que os julgamentos não foram concluídos e que não há justificativa para qualquer iniciativa legislativa que altere o resultado das decisões judiciais. “Ainda tem um término do julgamento acontecendo. Então não há por que votar em nenhum projeto, seja de anistia ou seja de redução de penas”, afirmou.
Segundo a ministra, o governo sempre deixou clara sua posição contrária a mudanças na legislação que embasou as condenações. “Nós sempre fomos claros com o Congresso Nacional, com os presidentes das Casas e com a sociedade brasileira: somos contrários a qualquer modificação na legislação que deu base ao julgamento do golpe de 8 de janeiro”, declarou.
Gleisi também classificou os atos como parte de um processo contínuo. “Na realidade, um golpe continuado. O 8 de janeiro foi a última e derradeira tentativa que eles fizeram.”
Por Danandra Rocha
postado em 08/01/2026 12:40 / atualizado em 08/01/2026 12:41