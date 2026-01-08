Gleisi diz que veto reafirma punição aos atos golpistas

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou ao Correio que o ato realizado nesta quinta-feira (8), no Palácio do Planalto, tem papel central na preservação da memória democrática e no enfrentamento às tentativas de relativizar os ataques de 8 de janeiro de 2023. A declaração foi dada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar o veto ao projeto que alterava a dosimetria das penas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A importância desse ato é relembrar o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, que foi uma tentativa de golpe. E a gente tem que lembrar para que isso nunca mais aconteça”, afirmou a ministra. Segundo Gleisi, o evento ocorre em um momento decisivo, já após o avanço dos julgamentos e das condenações dos responsáveis.Para ela, o processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal representa um marco na história política do país. “Isso é um fato histórico no país. É a primeira vez que uma tentativa de golpe é julgada e condenada”, disse. Na avaliação da ministra, o cumprimento das penas tem caráter pedagógico. “Essas penas que foram dadas têm que ser cumpridas, isso é pedagógico”, reforçou.Gleisi destacou ainda que os julgamentos não foram concluídos e que não há justificativa para qualquer iniciativa legislativa que altere o resultado das decisões judiciais. “Ainda tem um término do julgamento acontecendo. Então não há por que votar em nenhum projeto, seja de anistia ou seja de redução de penas”, afirmou.Segundo a ministra, o governo sempre deixou clara sua posição contrária a mudanças na legislação que embasou as condenações. “Nós sempre fomos claros com o Congresso Nacional, com os presidentes das Casas e com a sociedade brasileira: somos contrários a qualquer modificação na legislação que deu base ao julgamento do golpe de 8 de janeiro”, declarou.