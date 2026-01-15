Saiba as regras que deverão ser cumpridas por Bolsonaro na Papudinha

Bolsonaro vai ficar em uma sala no Estado-Maior da PM, no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecida como Papudinha - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Em decisão publicada na tarde desta quinta-feira (15/1), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja transferido da Superintendência Regional da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, para a Papudinha de maneira imediata. No documento, algumas regras foram modificadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para a visitação, estão autorizadas visitas semanais permanentes da mulher, Michelle Bolsonaro; dos filhos e da enteada, às quartas e quintas-feiras, com duração de seis horas em cada dia, sendo que cada visita poderá permanecer até duas horas, das 8h às 10h; de 11h às 13h, ou das 14h às 16h.

Além disso, a assistência religiosa semanal será permitida com a presença de dois líderes específicos, um bispo e um pastor, por até uma hora.

O pedido para que Bolsonaro participe do programa de remição de pena pela leitura, conforme normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Lei de Execução Penal (LEP), foi aceito. No entanto, Moraes recusou o pedido de acesso a uma Smart TV com internet e YouTube, sob o argumento de que a conexão poderia permitir comunicações indevidas com o meio externo e burlar mecanismos de controle. O acesso à televisão com canais abertos permanece autorizado.

Críticas

No documento, Alexandre de Moraes rebateu os comentários de familiares e parlamentares que classificaram a custódia anterior como "cativeiro" ou "tortura". Moraes afirmou que o ex-presidente cumpre pena em condições "extremamente privilegiadas" quando comparadas à realidade dos mais de 380 mil presos em regime fechado no país, inseridos em sistema marcado por superlotação e precariedade.

As permissões, segundo ele, decorrem do fato de Bolsonaro ter ocupado à Presidência da República, mas não devem ser confundidas com "estadia hoteleira ou colônia de férias".