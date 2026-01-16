Mulheres precisam tomar cuidado com a inteligência artificial, diz Lula

Petista alertou para imagens sexualizadas produzidas por IA, e criticou as bets - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (16/1) que mulheres precisam tomar cuidado com a inteligência artificial (IA) em meio a casos de imagens sexualizadas falsas publicadas em redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A fala ocorreu durante cerimônia para lançar uma medalha comemorativa dos 90 anos de criação do salário mínimo, na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro.

“Vocês mulheres tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de tirar uma foto sua sentada, do jeito que você está aqui, e colocar você pelada no celular”, declarou Lula.

“É isso que é a IA. Se preparem, porque a podridão não está nem começando na inteligência artificial. E todos nós gostamos de coisas fáceis”, acrescentou.

Recentemente, a rede social X recebeu críticas pelo funcionamento de sua IA, a Grok, que permite a criação de imagens sexualizadas a partir de imagens enviadas por usuários, sem nenhum tipo de regulação. As imagens atingiram, inclusive, crianças.

A ferramenta chegou a ser banida em países como Malásia e Indonésia. Países europeus iniciaram investigações sobre as imagens.

Leia também: Autoridades pedem respostas ao Grok por imagens sexualizadas feitas por IA

Crítica às bets

No mesmo discurso, Lula também disparou críticas contra as bets, plataformas on-line de apostas, que foram regulamentadas durante este mandato.

“O cassino entrou dentro da casa da gente para uma criança de 10 anos pegar o telefone do pai para jogar, com essa quantidade de bets que foram criadas aí, que estão tomando conta do futebol, da publicidade, e da corrupção nesse país”, disse o chefe do Executivo.

“Porque vocês estão vendo o trabalho do Banco Central tentando fazer com que essa gente pague, pelo menos, imposto nesse país”, acrescentou.