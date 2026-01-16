Malafaia elogia ida de Bolsonaro para Papudinha: "Um lugar melhor"

Malafaia afirmou que a transferência representaria uma conquista gradual: "Certas vitórias se conquistam por etapas; não é o ideal porque a prisão é resultado de vergonhosa perseguição política" - (crédito: Isac Nóbrega/PR)

O pastor Silas Malafaia comentou, nesta sexta-feira (16/1), a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para uma batalhão da Polícia Militar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Em publicação no X (antigo Twitter), o líder religioso elogiou a atuação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na articulação que, segundo ele, resultou na mudança de local.

“Parabéns a Michelle e Tarcísio! Souberam articular para tirar Bolsonaro da PF para um lugar melhor”, escreveu Malafaia. Na sequência, o pastor afirmou que a transferência representaria uma conquista gradual. “Certas vitórias se conquistam por etapas; não é o ideal porque a prisão é resultado de vergonhosa perseguição política”, acrescentou.

A manifestação ocorre em meio à repercussão da decisão que levou Bolsonaro da custódia da Polícia Federal para a unidade prisional conhecida como “Papudinha”, ala do Complexo da Papuda destinada a presos com prerrogativas específicas. Aliados do ex-presidente têm defendido que o local oferece condições consideradas mais adequadas de segurança e acomodação, mas seguem defendendo a transferência para prisão domiciliar.

Na tarde desta quinta-feira (15/1), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de Bolsonaro para uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", localizado ao lado do complexo penitenciário. No mesmo local, estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

O espaço destinado ao ex-presidente tem área total de 64,83 metros quadrados, com banheiro, cozinha, lavanderia e área externa privativa. O local conta com cama de casal, armários, geladeira e televisão, além da possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos. A defesa também poderá providenciar a instalação de equipamentos de fisioterapia, como esteira e bicicleta, e adaptações de segurança, incluindo barras de apoio e grades de proteção na cama.

Veja como é a Papudinha: