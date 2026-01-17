Alckmin sobre acordo Mercosul–UE: "Maior entre blocos comerciais do mundo"

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, comemorou neste sábado (17/1) a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, realizada em Assunção, no Paraguai. Segundo Alckmin, o entendimento representa um avanço relevante para a política comercial brasileira.
De acordo com o vice-presidente, o tratado “consolida o maior acordo entre blocos comerciais do mundo e amplia de forma significativa as oportunidades para o Brasil”.
O vice-presidente destacou ainda que a conclusão das negociações reforça a estratégia do país de ampliar sua inserção internacional. “Ao concluir esse acordo, o Brasil reafirma sua estratégia de abrir mercados, fortalecer o multilateralismo e transformar resultados comerciais em crescimento econômico, emprego e investimento”, disse.
O acordo reúne os países do Mercosul e os 27 membros da União Europeia, com expectativa de expansão do comércio, estímulo a investimentos recíprocos e efeitos positivos sobre o emprego e o desenvolvimento econômico. Como parte da implementação, o MDIC lançou o Painel de Oportunidades Mercosul–União Europeia, ferramenta que identifica possibilidades de exportação para empresas brasileiras interessadas no mercado europeu.
Para entrar em vigor, a parte comercial do acordo precisa ser ratificada pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos dos países do Mercosul. No caso do Brasil, o tratado poderá começar a valer após aprovação do Congresso Nacional e do Parlamento Europeu, independentemente da conclusão do processo nos demais países do bloco.
