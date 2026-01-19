Bolsonaro solicita autorização para receber Tarcísio na Papudinha

A última vez que Bolsonaro e Tarcísio se encontraram foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Preso desde a última quinta-feira (15/1) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para receber a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O pedido foi encaminhado pela defesa e aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde a transferência para a Papudinha, todas as visitas, com exceção da esposa, Michelle Bolsonaro, além de advogados e médicos, precisam de autorização prévia do relator do caso no STF.

Leia também: Michelle critica transferência de Bolsonaro após primeira noite na Papudinha

A última vez que Bolsonaro e Tarcísio se encontraram foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar. À época, segundo aliados, a conversa teve como foco o cenário político e eleitoral de 2026.

Além do governador paulista, a defesa também solicitou autorização para que Bolsonaro receba Bruno Torres Dourado, ex-assessor de Tarcísio e irmão de Michelle Bolsonaro, e Bruno Scheid, assessor do ex-presidente.

Leia também: Gilmar Mendes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro

Na Papudinha, as visitas podem ocorrer tanto na área interna quanto na externa da unidade. O regime permite horários ampliados, em dois dias da semana, quartas e quintas-feiras, com três faixas possíveis: das 8h às 10h, das 11h às 13h ou das 14h às 16h.

Antes da transferência para o complexo penitenciário, Bolsonaro ficou preso por quase dois meses na Superintendência da Polícia Federal, onde o acesso de visitantes era mais restrito, limitado às terças e quintas-feiras, entre 9h e 11h.