EX-PRESIDENTE PRESO

Bolsonaro solicita autorização para receber Tarcísio na Papudinha

Ex-presidente depende de aval de Alexandre de Moraes para visita do governador de São Paulo durante cumprimento de pena em Brasília

A última vez que Bolsonaro e Tarcísio se encontraram foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Preso desde a última quinta-feira (15/1) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para receber a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O pedido foi encaminhado pela defesa e aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde a transferência para a Papudinha, todas as visitas, com exceção da esposa, Michelle Bolsonaro, além de advogados e médicos, precisam de autorização prévia do relator do caso no STF.

A última vez que Bolsonaro e Tarcísio se encontraram foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar. À época, segundo aliados, a conversa teve como foco o cenário político e eleitoral de 2026.

Além do governador paulista, a defesa também solicitou autorização para que Bolsonaro receba Bruno Torres Dourado, ex-assessor de Tarcísio e irmão de Michelle Bolsonaro, e Bruno Scheid, assessor do ex-presidente.

Na Papudinha, as visitas podem ocorrer tanto na área interna quanto na externa da unidade. O regime permite horários ampliados, em dois dias da semana, quartas e quintas-feiras, com três faixas possíveis: das 8h às 10h, das 11h às 13h ou das 14h às 16h.

Antes da transferência para o complexo penitenciário, Bolsonaro ficou preso por quase dois meses na Superintendência da Polícia Federal, onde o acesso de visitantes era mais restrito, limitado às terças e quintas-feiras, entre 9h e 11h.

Alícia Bernardes

Por Alícia Bernardes
postado em 19/01/2026 15:02 / atualizado em 19/01/2026 15:02
