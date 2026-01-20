Moraes libera visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha

A última vez que Bolsonaro e Tarcísio estiveram juntos foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda cumpria prisão domiciliar após o descumprimento de medidas cautelares - (crédito: AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso no Complexo Penitenciário da Papudinha, em Brasília.

De acordo com a decisão, o encontro está marcado para a próxima quinta-feira (22/1), no intervalo entre 8h e 10h. A autorização segue as regras impostas pelo STF para visitas ao ex-presidente durante o cumprimento da pena.

Além de Tarcísio, Moraes também liberou a entrada de Diego Torres Dourado, ex-assessor do governador paulista e irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e de Bruno Scheid, assessor de Bolsonaro. As visitas desses dois aliados ocorrerão em datas distintas, no fim do mês.

A última vez que Bolsonaro e Tarcísio estiveram juntos foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda cumpria prisão domiciliar após o descumprimento de medidas cautelares. Na ocasião, segundo aliados, a conversa teve como pano de fundo o cenário político e eleitoral de 2026.

Pelas regras determinadas pelo STF, apenas Michelle Bolsonaro, advogados e médicos têm acesso automático ao ex-presidente. Todos os demais visitantes precisam de autorização prévia de Alexandre de Moraes, responsável pela execução das medidas impostas a Bolsonaro.

As visitas na Papudinha podem ocorrer em áreas internas ou externas do complexo penitenciário. O cronograma prevê três faixas de horário — das 8h às 10h, das 11h às 13h e das 14h às 16h — concentradas às quartas e quintas-feiras, conforme definido pela Justiça.

Datas e horário das visitas:

Tarcísio de Freitas - 22/01, entre 8h e 10h

Diego Dourado - 28/01, entre 8h e 10h

Bruno Sheid - 29/01, entre 8h e 10h