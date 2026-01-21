Mesmo preso, Bolsonaro segue influente na direita, afirma Bia Kicis

Segundo Bia Kicis,Jair Bolsonaro conseguiu reorganizar o campo conservador e impulsionar a construção de uma candidatura competitiva para às eleições de 2026 - (crédito: Alícia Bernardes/CB)

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou, nesta quarta-feira (21/1), que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua a “dar as cartas” na direita, mesmo estando preso. A declaração foi feita durante evento promovido pela Frente Parlamentar Mista pelo Livre Comércio, em Brasília.

Segundo a parlamentar, Bolsonaro mantém capacidade de articulação política e influência sobre aliados e eleitores. Para ela, o ex-presidente conseguiu reorganizar o campo conservador e impulsionar a construção de uma candidatura competitiva para a próxima eleição presidencial.

Bia Kicis citou diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como beneficiário desse movimento. “Ele consegue fazer uma bela desarrumação e acabou produzindo algo bom, que está sendo a caminhada do Flávio. Ele empolgou os aliados e a base bolsonarista”, afirmou.

Na avaliação da deputada, Flávio Bolsonaro “está caminhando para vencer” a disputa pelo Palácio do Planalto. Ela reconheceu que, num primeiro momento, havia resistência de partidos do Centrão ao nome do senador, mas disse que o apoio tem crescido nos bastidores.

A congressista ponderou, no entanto, que, caso a candidatura de Flávio não se mostre viável, a direita ainda dispõe de alternativas. Entre elas, mencionou uma possível chapa formada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que classificou como “uma ótima opção”.

Ao comparar os campos políticos, Bia Kicis afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teria um sucessor natural. Para ela, ao contrário do petista, Bolsonaro teria conseguido “formar líderes” e manter coesa a base da direita mesmo fora do poder.

